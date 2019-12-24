Британский почтальон умер от усталости. Он доставлял в день по 240 рождественских писем

Почтальон Пол Краш развозил на машине рождественские письма и посылки к празднику. Их количество так возросло, что мужчина не выдержал нагрузки и умер от сердечного приступа.

Перед Рождеством 42-летний Краш из английского графства Эссекс развозил в день до 240 писем и посылок, хотя обычно почтальоны доставляют порядка 100.

«Я видел, как он пил кофе до начала своей смены, он выглядел уставшим и говорил, что ему было трудно встать с постели, но он как всегда весел. Это была его проблема. Он был из тех людей, которые никогда не откажутся от лишней работы», — рассказал Daily Star один из коллег Краша.

Мужчине пришлось жить в таком темпе несколько недель. Почтальон отработал еще один 12-часовой рабочий день и вернулся в офис, где ему стало плохо. Не прошло и часа, как Пол скончался от сердечного приступа.

«Мы глубоко опечалены потерей нашего коллеги», — сказали в фирме, где работал почтальон.

У Краша осталась супруга Трейси, которая, как говорят, была «вне себя от горя». Также у пары была восьмилетняя дочь и четырехлетний сын.