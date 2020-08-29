Британский «Плюшкин» собирал хлам 25 лет. Видео

Житель британского Кросби в Мерсисайде Пол 25 лет назад после смерти матери решил продолжить коллекционирование антиквариата, которым увлекалась женщина. Однако за четверть века его хобби приняло пугающие формы. Мужчина не смог остановиться и начал приносить домой всякий хлам.

Как сообщило издание Daily Mail, последние четыре года он не пользовался ванной и кухней, так как попросту не мог попасть в эти комнаты. Ему пришлось питаться вне дома, а душ принимать в кафе по соседству.

Его дом был заполнен горой мусора в шесть футов (1,8 м) высотой. Некоторые комнаты были завалены разным хламом почти до потолка. Несколько лет назад Пол сообразил, что так дальше продолжаться не может и съехал к своему другу Саймону. Он начал захламлять теперь уже его дом.

Обеспокоенный тем, как долго дом сможет выдерживать такое количества мусора, 72-летний мужчина решил привести его в порядок, продать и потратить деньги на создание пенсионных накоплений.

Приглашенные им уборщики вывезли восемь контейнеров разного хлама общим весом 24 тонны. Больше всего их шокировала мумифицированная крыса, которую они нашли в одной из комнат.

Дом Пола расположен в престижном районе для среднего класса, в нескольких минутах от пляжа. Но его состояние не позволило мужчине выручить от продажи хорошие деньги. Из-за плачевного состояние домовладения ему пришлось снизить цену на 30 тысяч фунтов стерлингов. Вследствие огромного веса мусорных куч пол в доме просел на восемь дюймов (почти 19 см), из-за отсутствия вентиляции стены покрыла плесень.

Тем не менее, даже осознав необходимость избавиться от мусора, Пол не удержался, и вывез из дома попорченные крысами книги и несколько покрытых пометом грызунов рубашек. Уборщики рассказали изданию, что мужчина удрученно рылся в каждом пакете с мусором, который они выносили из дома.

Пол также смог выручить 1,5 тысячи фунтов, продав соседям кое-какие артефакты, не до конца объеденные крысами.

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