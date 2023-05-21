Мир 21 мая 2023, 03:42 Британский писатель Мартин Эмис умер от рака пищевода на 74-м году жизни Freepik

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Британский писатель и критик Мартин Эмис ушел из жизни в возрасте 73 лет, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на заявление его супруги, писательницы Изабель Фонсека.

По информации телеканала, критик скончался от рака пищевода в своем доме в Лейк-Уорте в штате Флорида. Автор материала сообщил, что Эмис был заядлым курильщиком.

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Эймис был частью группы писателей, включая Кристофера Хитченса, Салмана Рушди, Иэна Макьюэна и Джулиана Барнса.

Эмис опубликовал 15 романов и наиболее известен своими книгами «Деньги: предсмертная записка» и «Лондонские поля». Писатель получил Премию Сомерсета Моэма за дебютный роман «Записки о Рейчел». Эмис сотрудничал с крупнейшими литературными изданиями, такими как Sunday Telegraph, New York Times Book Review и Esquire.