Британский парламент выступил против вотума недоверия кабинету Джонсона

Британские парламентарии не поддержали вотум недоверия правительству премьер-министра Бориса Джонсона. В итоге оппозиционеры не смогли добиться проведения досрочных выборов в стране.

Голосование по вотуму недоверия провели в понедельник, 18 июля. За объявление вотума высказались 238 парламентариев. Против оказались 349 человек, сообщила газета The Guardian. Джонсон является лидерам консерваторов, которым принадлежит большинство мест в палате общин — 358 из 350.

Ранее британский телеканал Sky News со ссылкой на источники в Лейбористской партии заявлял, что голосование попросил провести сам уходящий в отставку премьер. Перед этим запросить аналогичную процедуру хотели лейбористы, но их попытку пресекло правительство. Партию обвини в желании играть в политику.

«Поскольку премьер-министр уже ушел в отставку и идет процесс [выбора] лидера, мы не считаем, что это ценное использование парламентского времени», — отмечал представитель британского правительства.

Джонсон подал в отставку в начале июля после череды громких скандалов. Он продолжит выполнять свои обязанности до назначения нового главы кабмина.