Палата общин Великобритании собралась на субботнее заседание впервые с 1982 года. 19 октября парламентарии встретились, чтобы обсудить новую сделку с ЕС по Brexit. О ней договорился глава правительства Борис Джонсон.

В самом начале заседания Джонсон заявил, что Brexit должен начаться 31 октября.

Ранее стало известно, власти Великобритании определили новую сделку с Еврокомиссией. Новой ее можно назвать условно, так как практически все прописанные в документе условия повторяют условия экс-главы правительства Терезы Мэй.

«Мы достигли отличной новой сделки, благодаря которой мы получим больше свободы. Теперь парламент должен завершить Brexit в субботу (19 октября — прим. ред), чтобы мы могли перейти к другим вопросам», — написал Джонсон на своей странице в Twitter.

Одними из основных пунктов нового соглашения стали таможенный компромисс с Северной Ирландией. Представители стран ЕС уже согласовали новую сделку. Теперь Великобритании остается дождаться решения парламентариев страны.