  • Британский парламент впервые за 37 лет собрался в субботу. На повестке — судьба Brexit

    19 октября 2019, 12:30

    Андрей Иванов

    Палата общин Великобритании собралась на субботнее заседание впервые с 1982 года. 19 октября парламентарии встретились, чтобы обсудить новую сделку с ЕС по Brexit. О ней договорился глава правительства Борис Джонсон.

    В самом начале заседания Джонсон заявил, что Brexit должен начаться 31 октября.

    Ранее стало известно, власти Великобритании определили новую сделку с Еврокомиссией. Новой ее можно назвать условно, так как практически все прописанные в документе условия повторяют условия экс-главы правительства Терезы Мэй.

    «Мы достигли отличной новой сделки, благодаря которой мы получим больше свободы. Теперь парламент должен завершить Brexit в субботу (19 октября — прим. ред), чтобы мы могли перейти к другим вопросам», — написал Джонсон на своей странице в Twitter.

    Одними из основных пунктов нового соглашения стали таможенный компромисс с Северной Ирландией. Представители стран ЕС уже согласовали новую сделку. Теперь Великобритании остается дождаться решения парламентариев страны.