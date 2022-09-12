Британский парламент столкнулся с проблемами из-за упавших поставок российского газа | 360°

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Британский парламент столкнулся с проблемами из-за упавших поставок российского газа

Daily Mail: власти Великобритании столкнулись с трудностями из-за высоких цен на газ

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Парламент Великобритании пожаловался на резкий рост стоимости оплаты электроэнергии после падения поставок газа из России. Об этом написала газета Daily Mail.

По данным журналистов, спикер палаты общин Линдси Хойл поручила рассмотреть возможность установки в реке Темзе гидроэлектрической турбины, которая сможет выработать необходимое количество энергии для Вестминстерского дворца и решить проблему с отоплением.

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Авторы материала отметили, что подобное устройство использовала королева Елизавета II в своем замке Балморал в Шотландии.

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Экономист Нил Кермоуд заявил, что политикам не удастся воплотить задумку в жизнь, так как течение Темзы в районе здания парламента слишком слабое.

«Возможно, с помощью этой энергии получится лишь вскипятить чайник», — заявил он.

Ранее премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что страна не должна зависеть от поставок российского газа. Она призвала строить больше атомных электростанций и производить малые модульные реакторы, чтобы решить энергетический кризис.

Великобритания

Газ

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