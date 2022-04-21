Британский парламент проверит правдивость слов Джонсона о вечеринках на карантине

В Великобритании специальная парламентская комиссия проведет расследование в отношении премьер-министра страны Бориса Джонсона. Специалистам предстоит выяснить, нарушал ли он антиковидные ограничения на вечеринках на Даунинг-стрит во время локдауна.

Предложение о расследовании выдвинула Лейбористская партия, затем ее поддержали и члены парламента от Консервативной партии. Об этом сообщило РИА «Новости».

Сам Борис Джонсон, находящийся в настоящее время с визитом в Индии, в интервью Sky News заявил, что ему нечего скрывать относительно скандала из-за вечеринок.

Решение о расследовании было принято после того, как полиция оштрафовала премьер-министра за нарушение антиковдиных правил во время локдауна в резиденции правительства Великобритании. В ходе слушаний в парламенте Джонсон называл мероприятия, участником которых он был, рабочими и говорил, что не нарушал никакие правила.

Ранее Борис Джонсон принес извинения за вечеринки на Даунинг-стрит во время локдауна по COVID-19 и сообщил, что оплатил штраф, наложенный британской полицией.