Британский парламент проведет историческое голосование по Brexit

Голосование определит, останется ли страна в ЕС, или же выйдет из него. 17 октября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что с Еврокомиссией была определена новая сделка по Brexit. Несмотря на то, что сделку называют «новой», она большей частью повторяет тот документ, который подготовила еще Тереза Мэй в 2018 году.

«Мы достигли отличной новой сделки, благодаря которой мы получим больше свободы. Теперь парламент должен завершить Brexit в субботу, чтобы мы могли перейти к другим вопросам, таким как стоимость жизни, насильственные преступления и наша окружающая среда», — написал Джонсон в Twitter.

Одним из камней преткновения стал таможенный режим между Республикой Ирландия и Северной Ирландией, которая находится в составе Соединенного Королевства. Стороны согласились, что Северная Ирландия после выхода Великобритании останется в британской таможенной территории, а таможенные пошлины не будут уплачиваться за товар, ввезенный в Северную Ирландию из другой части Великобритании.

Северная Ирландия получит достаточно свободы в регулировании своей внешней торговли. Также она сохранит свободу передвижения «для граждан ЕС и членов их семей, независимо от их гражданства».

Пока сложно предсказать результаты голосования — скорее всего, перевес будет минимальным и все решит несколько голосов. Если парламент проголосует «за», то 31 октября Вкликобритания покинет Европейский Союз.

Ранее сообщалось, что Борис Джонсон может стать фигурантом уголовного дела по злоупотреблению служебным положением.