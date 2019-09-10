Британский парламент приостановил работу на фоне споров о Brexit

Парламент Великобритании приостановил свою работу до 14 октября. За это время премьер-министр Борис Джонсон надеется убедить оппозицию в принятии Brexit.

«Парламент был распущен (приостановлен), и в следующий раз палата общин будет заседать в день государственного открытия парламента 14 октября 2019 года», — сообщается в Twitter палаты общин.

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По словам Джонсона, в это время правительство страны будет вести переговоры с Брюсселем о сделке по выходу из Евросоюза.

14 октября перед британскими депутатами, вернувшимися с вынужденных каникул, должна будет выступить королева, которая огласит новые приоритеты правительства.

Ранее премьер предложил провести внеочередные выборы, однако его поддержали только 293 человека при необходимых 434.

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Жители Великобритании в ходе референдума в 2016 году проголосовали за выход из состава Евросоюза. После этого решения Дэвид Кэмерон ушел в отставку с поста премьер-министра. Его место заняла Тереза Мэй, однако за три года ей так и не удалось прийти к соглашению между британским правительством и Брюсселем, и в мае она тоже ушла в отставку.

Накануне Елизавета II узаконила перенос Brexit на 31 января 2020 года в случае, если британский парламент не одобрит соглашение по Brexit до 19 октября. Джонсон настаивает, что Британия выйдет из ЕС 31 октября.