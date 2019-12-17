Британский парламент получит сделку по Brexit 20 декабря

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что консерваторы в парламенте быстрее добьются утверждения соглашения с Евросоюзом по Brexit, если документ будет внесен в пятницу, 20 декабря.

Новый парламент начнет свою работу 19 декабря, в четверг. Тогда перед членами обеих палат выступит с тронной речью Елизавета II, королева Великобритании.

«На этой неделе в пятницу парламент придаст импульс соглашению с ЕС, а после этот новый демократический парламент, — парламент, выражающий волю народа, — намерен кое-что осуществить. И, господин спикер, вы знаете, что мы собираемся сделать? Что это будет? Я думаю, вы догадываетесь. Мы собираемся осуществить Brexit, — и даже ваш попугай, господин спикер (у Хойла есть попугай), знает эту фразу», — заявил сказал Джонсон во вторник, 17 декабря, во время своего выступления перед палатой общин. Его слова привело РИА «Новости».

Слова Джонсона встретили бурные овации. Премьер Британии поздравил депутатов нового парламента с избранием и попросил их почтить память людей, которые пострадали при теракте на Лондонском мосту.

Далее в своей речи Джонсон коснулся темы целей партии, которую он возглавляет. Одними из главных он назвал поддержку образования и помощь национальному здравоохранению. Кроме того, Джонсон категорически высказался насчет заявления политиков из Шотландии о повторном референдуме о независимости. Премьер заявил, что он возражает.