Британский парламент почтил минутой молчания память Джорджа Флойда

«В британском парламенте нет места расизму: мы считаем, что жизни чернокожих имеют значение», — пояснили в британском парламенте, добавив, что сообщество депутатов поддерживает своих чернокожих друзей и коллег, как за рубежом, так и в самом Соединенном Королевстве.

По данным издания, церемония прощания с Джорджем Флойдом была проведена четвертого июня в Миннеаполисе.