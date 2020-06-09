Британский парламент почтил минутой молчания память Джорджа Флойда
Депутаты британского парламента почтили минутой молчания память афроамериканца Джорджа Флойда, которого убил сотрудник полиции в США. Об этом сообщила «Газета.ru».
«В британском парламенте нет места расизму: мы считаем, что жизни чернокожих имеют значение», — пояснили в британском парламенте, добавив, что сообщество депутатов поддерживает своих чернокожих друзей и коллег, как за рубежом, так и в самом Соединенном Королевстве.
По данным издания, церемония прощания с Джорджем Флойдом была проведена четвертого июня в Миннеаполисе.