Британский парламент не поддержал идею Джонсона о внеочередных выборах

Борис Джонсон призвал провести досрочные выборы. Его поддержал лидер оппозиционной партии Подробнее

Для проведения досрочных выборов необходима поддержка двух третей от общего количества депутатов, то есть 434 парламентариев. Свои голоса в поддержку идеи проведения выборов 15 октября отдали только 298 депутатов, против проголосовали 56 парламентариев.

Несмотря на это, Борис Джонсон предложил лидеру оппозиции Джереми Корбину еще раз обдумать идею проведения всеобщих выборов. Тем самым британский премьер намекнул, что правительство вновь внесет соответствующее предложение.

«Мне интересно, почему так произошло… Могу только предполагать причины, которые за этим кроются. Очевидная мысль — что он (Корбин) не думает, что сможет выиграть», — приводит РИА «Новости» слова Джонсона.

Напомним, что Борис Джонсон внес предложение о проведении всеобщих выборов после того, как депутаты в один день сразу в трех чтениях поддержали проект закона, который обязывает премьер-министра просить Евросоюз о переносе срока Brexit с 31 октября на более позднюю дату в случае отсутствия соглашения.