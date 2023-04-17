Мир 17 апреля 2023, 15:50 Британский парламент инициировал расследование против премьера Сунака Британский парламент начал расследование против премьера Сунака из-за декларации Официальный сайт президента Украины

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Парламент Великобритании начал расследование против премьер-министра страны Риши Сунака. Об этом сообщило издание The Guardian.

Расследование против политика начал парламентский комиссар по стандартам Дэниел Гринберг 13 апреля. Поводом стал вопрос декларации финансовых интересов. Согласно правилам, все члены парламента Великобритании должны регистрировать полученные подарки, взносы и пожертвования в так называемом реестре интересов. Предполагается, что расследование в отношении Сунака связано с фирмой по уходу за детьми, инвесторам которой является жена премьера Соединенного Королевства.

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«Сунак не внес пакет акций своей жены в свой реестр интересов в качестве члена парламента, который депутаты обязаны оперативно обновлять», — отмечает издание.

Ранее СМИ сообщили о конфузе, который произошел с Риши Сунаком во время посещения приюта для бездомных. Одному из мужчин британский премьер-министр порекомендовал попробовать себя в бизнесе, когда раздавал еду постояльцам.