Британский опекун Тихановской рассказал о ее детстве

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская родилась в деревне Микашевичи. Она находится в 40 км к северу от украинской границы и ее жители сильно пострадали от последствий катастрофы в Чернобыле, случившейся в 1986 году.

Светлана Тихановская стала одной из участниц британской благотворительной программы «Дети Чернобыля». Об этом рассказал The Guardian Генри Дин, который привез 12-летнюю девочку в ирландский поселок Роскреа.

«В то время больницы Белоруссии были забиты детьми, у которых были самые разные проблемы. Наш переводчик был учителем Светланы. Мы регулярно ездили в республику, посещали школы. Вот так мы встретили ее и привезли сюда», — сказал Дин.

Он сообщил, что выбрал Светлану потому, что она была ровесницей его дочери. Генри и Мэриэн пригласили Тихановскую провести лето в сельской местности Ирландии, и она согласилась.

Чета Динов вспоминает, что Светлана была очень умной девочкой, английский язык она знала лучше других детей, и помогала им найти общий язык с жителями деревни.

«Они явно пострадали не только от последствий чернобыльской катастрофы, но и от экономических проблем, которые в то время захлестнули их страну», — уточнил 72-летний мужчина.

Маленьких белорусов лечили, у них были проблемы со слухом и зрением, и развлекали как могли. Детей возили на пикники, водили в кино и по магазинам.

«Им нравились самые дешевые, вроде Penneys. А еще их поразили размеры домов местных жителей. Через несколько дней сытная еда и хорошее отношение их преобразили. Но они так любили бананы, что наши дети над ними подшучивали», — добавил Генри Дин.

Некоторые белорусские дети приезжали погостить к Динам всего пару раз. Но Светлана Тихановская приезжала чаще других, став для семьи и поселка своим человеком. Она даже работала на местной фабрике.

«Она работала в заводском цехе, делала самую тяжелую работу, но она справлялась. Ей нужны были деньги на учебу в Бресте. Она была очень тихой и скромной», — сообщили ее британские опекуны.

Генри и Мэриэн Дин утверждают, что не могли себе представить, что Светлана когда-нибудь станет белорусской Жанной д’Арк и возглавит оппозицию. Она, казалось, совсем не интересовалась политикой.

«Многие дети помалкивали о том, что творится в стране. Они боялись, что кто-нибудь узнает, что в их семье критикуют правительство. Светлана откровенно рассказывала о волнениях в республике, о происходящем, о проблемах белорусов», — сообщил Генри Дин.

Он подчеркнул, что Светлана всегда была предана семье и детям. Чтобы сделать операцию глухому сыну, она перевезла родных в Минск. Она всю жизнь вложила в своих детей. По мнению ирландца, если бы не арест мужа, Светлана никогда бы не начала заниматься политикой.

Судя по всему, семья Динов поддерживала связь с Тихановской до относительно недавнего времени. Во всяком случае Генри сообщил, что не разговаривал с ней последние несколько недель, за исключением «странного позитивного сообщения», которое он получил от Тихановской.