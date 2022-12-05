Мир 05 декабря 2022, 18:46 Британский наемник Пиннер вернулся на Украину The Sun: освобожденный из плена ДНР британский наемник Пиннер вернулся на Украину РИА «Новости»

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Британский наемник Шон Пиннер, принимавший участие в боевых действиях против мирного населения Донбасса на стороне националистов, вернулся на Украину. Об этом написала газета The Sun.

«Пиннер вылетел на Украину спустя меньше чем 10 недель после освобождения в ходе обмена пленными», — указали в материале.

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Авторы статьи не уточнили, чем Пиннер собирается заняться на Украине. При этом они отметили, что наемники давал обещание родным не сражаться в активной зоне соприкосновения.

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Колумнисты не исключили, что Пиннер вернулся на Украину, чтобы воссоединиться со своей женой Ларисой, которая работает в сфере сбора гуманитарной помощи.

Пиннера, а также его соотечественника Эйдена Аслина и гражданина Марокко Брагима Саадуна взяли в плен весной в Донецкой Народной Республике. Верховный суд ДНР в июне приговорил иностранных военнослужащих к смертной казни за участие в боевых действиях.

В сентябре наемников вместе с другими украинскими пленными обменяли на российских военнослужащих.