05 декабря 2022, 18:46
Британский наемник Пиннер вернулся на Украину
The Sun: освобожденный из плена ДНР британский наемник Пиннер вернулся на Украину
Британский наемник Шон Пиннер, принимавший участие в боевых действиях против мирного населения Донбасса на стороне националистов, вернулся на Украину. Об этом написала газета The Sun.
«Пиннер вылетел на Украину спустя меньше чем 10 недель после освобождения в ходе обмена пленными», — указали в материале.
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Авторы статьи не уточнили, чем Пиннер собирается заняться на Украине. При этом они отметили, что наемники давал обещание родным не сражаться в активной зоне соприкосновения.
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Колумнисты не исключили, что Пиннер вернулся на Украину, чтобы воссоединиться со своей женой Ларисой, которая работает в сфере сбора гуманитарной помощи.
Пиннера, а также его соотечественника Эйдена Аслина и гражданина Марокко Брагима Саадуна взяли в плен весной в Донецкой Народной Республике. Верховный суд ДНР в июне приговорил иностранных военнослужащих к смертной казни за участие в боевых действиях.
В сентябре наемников вместе с другими украинскими пленными обменяли на российских военнослужащих.
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