Британский наемник «казак Гунди» попал в плен в ДНР
Военнослужащие ДНР пленили британского наемника
Военнослужащие Донецкой Народной Республики взяли в плен известного британского наемника Эйдена Эслин, известного под псевдонимом «казак Гунди». Об этом в Telegram-канале сообщил журналиста Александр Сладков.
«Британского солдата удачи вычислили еще ночью. Оперативная машина в Донбассе работает, как молох», — написал он.
Информацию о взятии Эслина в плен подтвердило британское издание BBC.
«Он позвонил мне и сказал, что у них не осталось оружия для продолжения борьбы. Люблю своего сына, он мой герой — они устроили адскую драку», — рассказала мама Эслина Энг Вуд.
Боевик с 2018 года входил в составе морской пехоты ВСУ, ранее он принимал участие в конфликте в Сирии против правительства Башара Асада.
Утром 13 апреля заместитель главы МИД РФ Олег Сыромолотов сообщил, что украинское дипведомство в разрез с принятыми международными правилами занимается вербовкой иностранных наемников из стран Ближнего Востока и Европы.