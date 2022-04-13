Британский наемник «казак Гунди» попал в плен в ДНР

Военнослужащие Донецкой Народной Республики взяли в плен известного британского наемника Эйдена Эслин, известного под псевдонимом «казак Гунди». Об этом в Telegram-канале сообщил журналиста Александр Сладков.

«Британского солдата удачи вычислили еще ночью. Оперативная машина в Донбассе работает, как молох», — написал он.

Информацию о взятии Эслина в плен подтвердило британское издание BBC.

«Он позвонил мне и сказал, что у них не осталось оружия для продолжения борьбы. Люблю своего сына, он мой герой — они устроили адскую драку», — рассказала мама Эслина Энг Вуд.

Боевик с 2018 года входил в составе морской пехоты ВСУ, ранее он принимал участие в конфликте в Сирии против правительства Башара Асада.

Утром 13 апреля заместитель главы МИД РФ Олег Сыромолотов сообщил, что украинское дипведомство в разрез с принятыми международными правилами занимается вербовкой иностранных наемников из стран Ближнего Востока и Европы.