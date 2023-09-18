18 сентября 2023, 13:07
Британский наемник Чедвик мог погибнуть на Украине от рук другого боевика — СМИ
Sun: британского наемника Чедвика мог пытать и убить другой боевик ВСУ
Британского наемника Джордана Чедвика, скорее всего, убил другой иностранный боевик ВСУ. Об этом сообщило издание Sun.
Тело британца обнаружили в водоеме со связанными руками. Перед смертью наемника пытали водой. При этом образцы жидкости в его легких отличались от воды в озере, где нашли тело.
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«Его перепуганные товарищи назвали главным подозреваемым другого британского бойца», — отметило издание.
По информации газеты, другого британского наемника, Дэниела Берка, мог также убить его сослуживец — австралийско-ливанский боевик.
Ранее на территории Украины нашли тело пропавшего после выезда из Запорожья бывшего десантника из Великобритании Дэниела Берка, сообщило издание RT. В последний раз боевика зафиксировали камеры, когда тот выезжал на автомобиле вместе со своим товарищем Нурином Абдельфатахом, известным под позывным Адам. Полиция возбудила уголовное дело за умышленное убийство.
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