Мир 18 сентября 2023, 13:07 Британский наемник Чедвик мог погибнуть на Украине от рук другого боевика — СМИ Sun: британского наемника Чедвика мог пытать и убить другой боевик ВСУ Unsplash

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Британского наемника Джордана Чедвика, скорее всего, убил другой иностранный боевик ВСУ. Об этом сообщило издание Sun.

Тело британца обнаружили в водоеме со связанными руками. Перед смертью наемника пытали водой. При этом образцы жидкости в его легких отличались от воды в озере, где нашли тело.

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«Его перепуганные товарищи назвали главным подозреваемым другого британского бойца», — отметило издание.

По информации газеты, другого британского наемника, Дэниела Берка, мог также убить его сослуживец — австралийско-ливанский боевик.

Ранее на территории Украины нашли тело пропавшего после выезда из Запорожья бывшего десантника из Великобритании Дэниела Берка, сообщило издание RT. В последний раз боевика зафиксировали камеры, когда тот выезжал на автомобиле вместе со своим товарищем Нурином Абдельфатахом, известным под позывным Адам. Полиция возбудила уголовное дело за умышленное убийство.