Мир 09 февраля 2023, 08:30 Британский министр заявил, что у страны «нет гребаных самолетов» в ответ на просьбу Украины iNews: британский министр ответил на просьбу Зеленского словами «нет гребаных самолетов» Сайт президента Украины

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Некоторые члены правительства Великобритании выразили сомнение в том, что страна может поставлять украинской армии истребители, несмотря на просьбу премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака к министру обороны изучить данный вопрос. Об этом написала британская газета iNews (приложение к изданиюThe Independent), ссылаясь на источники.

«У нас нет никаких гребаных самолетов, которые можно было бы отправить [Украине]!» — сказал изданию один из членов кабмина.

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Собеседники газеты в британском правительстве объяснили, что их самолеты могут не успеть доставить на Украину для изменения хода конфликта. Однако Великобритания намерена предпринимать усилия, чтобы помочь киевскому режиму справиться с новыми угрозами. Сунак выразил надежду на то, что примеру его страны последуют Германия, Соединенные Штаты, а также другие государства.

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Украинский президент Владимир Зеленский 8 февраля посетил Соединенное Королевство с рабочим визитом. Он встретился с премьером Риши Сунаком и королем Карлом III. Также Зеленский выступил перед британским парламентом.