Мир 25 февраля 2023, 05:39 Британский министр Шаппс приютил у себя украинскую беженку Украинская беженка оставила мужа в Польше и перебралась к британскому министру Шаппсу РИА «Новости»

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Министр энергетической безопасности и климатической нейтральности Великобритании Грант Шаппс разрешил жить в своем доме беженке Снежане Чайкиной, ее матери, семилетнему сыну и псу. Об этом чиновник заявил в интервью Sky News.

Шаппс живет вместе с женой и детьми. Одну из комнат в своем доме он отдал семье из Украины. Чайкина работает удаленно, а ее муж сейчас находится в Польше и надеется в скором времени воссоединиться с родными.

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По словам женщины, у нее много общего с Шаппсом. Чайкина общается с министром, обсуждая ситуацию на Украине. Хозяин доволен тем, как им удалось наладить быт.

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«Мы вместе едим, загружаем посудомоечную машину и занимаемся другими домашними делами. Это расширенная семья», — поделился Шаппс.

В марте 2022 года в Британии запустили программу «Дома для Украины». Британцы, волонтерские организации и фонды могли предоставлять кров для беженцев, а взаимен им выплачивали компенсацию.

Ранее сообщалось, что жительница Польши выгнала из дома украинку с дочерью.