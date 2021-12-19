Британский министр по Brexit подал в отставку

Переговорщик от Великобритании по Brexit Дэвид Фрост решил уйти в отставку. Он покинет кабинет министров в январе 2022 года. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на письмо министра об отставке.

По информации телеканала, Фрост недоволен направлением политики правительства. В частности, его не устраивают высокие налоги, обязательства по сокращению выбросов и коронавирусные ограничения.

В последнее время Дэвид Фрост занимался ведением переговоров с Евросоюзом по поводу Brexit. В частности, он обсуждал проблематику Северной Ирландии.

Ранее мэр Лондона Садик Хан объявил в городе чрезвычайное положение. Причиной стало распространение штамма коронавируса «омикрон» и увеличение количества заражений.

Также стало известно, что правительство Германии вносит Великобританию в список стран и регионов, где широко распространены мутации коронавируса. Постановление вступит в силу с 20 декабря. Причиной стало распространение в Британии нового штамма «омикрон».