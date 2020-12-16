Британский министр обороны назвал инцидент в Солсбери препятствием для улучшения отношений с Россией

Властей Соединенного королевства, по словам Уоллеса, беспокоит увеличение активности российских кораблей и самолетов около границ Великобритании.

«Я думаю, что мы всегда будем призывать их улучшить отношения и следовать принципам верховенства международного права, а также сделать так, чтобы мы вернулись к хорошим взаимоотношениям», — добавил Уоллес.

По версии Великобритании, 4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который был осужден в России за шпионаж в пользу англичан, и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». Позднее Лондон выступил с информацией, что якобы вещество разрабатывалось в России, и обвинил Москву в причастности к отравлению. Россия категорически отвергает эту информацию и указывает, что разработки «Новичка» ни в СССР, ни в России не существовало.