Британский миллионер сбежал от беременной русской жены

Один из самых богатых людей Англии и его супруга женаты уже четыре года, воспитывают двоих детей. Вскоре Анна должна родить третьего ребенка. Несмотря на все это, миллионер бросил супругу, причем тайно.

Роуленд решил сбежать от жены, когда она отдыхала в Доминикане. Он забрал с собой одежду и дорогие картины, которые весели на стенах дома. О побеге мужчина жену не предупредил. Позже в оправдание миллионер сказал, что ушел из дома, чтобы якобы освободить место для будущего ребенка.

В течение нескольких месяцев начнется бракоразводный процесс и раздел имущества. Анна заверила себя и поклонников, что преодолеет трудности. Фанаты написали пока еще жене олигарха множество слов поддержки. Женщина пообещала, что будет делиться в соцсетях событиями из жизни без участия своего, вскоре уже бывшего, супруга.

Известно, что Анна родом из Нижнего Новгорода.