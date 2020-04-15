Британский миллиардер пожертвовал на борьбу с коронавирусом более 12 млн фунтов стерлингов

По данным издания, состояние 30-летнего Гросвенора оценивается в 10,1 миллиарда фунтов стерлингов. После внезапной смерти своего отца Джеральда Кавендиша Гросвенора четыре года назад он унаследовал титул герцога Вестминстерского.

Миллиардер признался, что хотел бы в эти непростые времена помочь тем, кто находится «на передовой», а также их семьям. Он поблагодарил персонал Национальной службы здравоохранения Британии от лица своей семьи и работников семейной корпорации Grosvenor Estate.