Британский миллиардер пожертвовал на борьбу с коронавирусом более 12 млн фунтов стерлингов
Герцог Вестминстерский Хью Гросвенор, который является самым богатым подданным Соединенного Королевства, пожертвовал 12,5 миллиона фунтов стерлингов на борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на местные СМИ.
По данным издания, состояние 30-летнего Гросвенора оценивается в 10,1 миллиарда фунтов стерлингов. После внезапной смерти своего отца Джеральда Кавендиша Гросвенора четыре года назад он унаследовал титул герцога Вестминстерского.
Миллиардер признался, что хотел бы в эти непростые времена помочь тем, кто находится «на передовой», а также их семьям. Он поблагодарил персонал Национальной службы здравоохранения Британии от лица своей семьи и работников семейной корпорации Grosvenor Estate.