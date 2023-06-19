Мир 19 июня 2023, 23:15 Британский миллиардер был на борту пропавшей при спуске к «Титанику» подлодке Sky News: миллиардер Хардинг находился среди пассажиров пропавшей у «Титаника» подлодки YouTube

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Батискаф пропал в Атлантическом океане рядом с местом крушения «Титаника». На нем находится британский миллиардер Хэмиш Хардинг. Об этом сообщил телеканал Sky News.

По словам пасынка 58-летнего бизнесмена Брайана Заса, Хэмиш Хардинг пропал без вести на подводной лодке

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«Молюсь, чтобы его нашли живым», — написал Зас в социальных сетях.

Как сообщил источник телеканала, также на борту батискафа были член экипажа Поль-Анри Наргеоле и директор OceanGate Expedition Стоктон Раш.

Подлодка пропала в Атлантическом океане, на ее борту находились пять человек. Береговая охрана Бостона уже начала поиски небольшого батискафа, доставлявшего туристов к «Титанику». Знаменитое судно расположено на глубине 12500 фунтов на дне океана у Ньюфаундленда в Канаде.

Столкновение лайнера «Титаник» с айсбергом произошло в северной части Атлантического океана в апреле 1912 года. Место крушения расположено в 600 километрах на траверзе канадского острова Ньюфаундленд. Число погибших варьируется от 1495 до 1635 человек. С судна спасли 712 пассажиров и членов команды.