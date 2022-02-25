Британский МИД заявил, что разрушит экономику России

В Великобритании будут добиваться разрушения экономики России. Глава МИД страны Лиз Трасс пригрозила РФ «самыми высокими экономическими издержками», которые были когда-либо.

Заявление Трасс опубликовал сайт британского ведомства. Россию она назвала «интернациональным изгоем на мировой арене».

«Лондон не успокоится до тех пор, пока экономика России не будет разрушена, а суверенитет Украины и ее территориальная целостность — восстановлены», — подчеркнула министр.

Трасс пообещала поддерживать Украину, ее народ и демократию в экономическом, политическом и оборонительном плане.