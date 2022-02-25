facebook_pixel
    25 февраля 2022, 00:01

    Британский МИД заявил, что разрушит экономику России

    Александра Ломейко

    В Великобритании будут добиваться разрушения экономики России. Глава МИД страны Лиз Трасс пригрозила РФ «самыми высокими экономическими издержками», которые были когда-либо.

    Заявление Трасс опубликовал сайт британского ведомства. Россию она назвала «интернациональным изгоем на мировой арене».

    «Лондон не успокоится до тех пор, пока экономика России не будет разрушена, а суверенитет Украины и ее территориальная целостность — восстановлены», — подчеркнула министр.

    Трасс пообещала поддерживать Украину, ее народ и демократию в экономическом, политическом и оборонительном плане.