Британский МИД заявил, что разрушит экономику России
В Великобритании будут добиваться разрушения экономики России. Глава МИД страны Лиз Трасс пригрозила РФ «самыми высокими экономическими издержками», которые были когда-либо.
Заявление Трасс опубликовал сайт британского ведомства. Россию она назвала «интернациональным изгоем на мировой арене».
«Лондон не успокоится до тех пор, пока экономика России не будет разрушена, а суверенитет Украины и ее территориальная целостность — восстановлены», — подчеркнула министр.
Трасс пообещала поддерживать Украину, ее народ и демократию в экономическом, политическом и оборонительном плане.