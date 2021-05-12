Британский МИД планирует снова обвинить Россию в кибератаках

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в среду, 12 мая, выступит с речью по вопросам кибербезопасности. В ней он в очередной раз обвинит Россию и другие страны в осуществлении диверсий и краже данных, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на британское министерство.

В своей первой большой речи по вопросам кибербезопасности Рааб, как отмечается, предупредит, что «враждебные страны и преступные группировки подрывают основы нашего общества и демократии».

Рааб, по данным британского министерства, расскажет об использовании авторитарными режимами цифровых технологий для диверсий и краж. Речь пойдет о России, Китае, КНДР и Иране.

Глава британского МИД в своей речи также подчеркнет, что киберпространство превратилось в поле битвы между демократиями и авторитарными режимами. Рааб призовет к образованию широкой коалиции стран для борьбы с общими угрозами в киберпространстве.

«Нужно ясно понимать, что когда преступники действуют на территории стран, подобных России, эти страны должны преследовать этих преступников, а не покрывать их», — говорится в тексте речи главы британского министерства.