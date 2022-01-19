МИД Великобритании перейдет на кризисный режим из-за возможной эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

Как заявил собеседник агентства, кризисный режим подразумевает работу сотрудников министерства над мерами реагирования в отношении России и Украины. Специалистов проинформировали о переводе в течение недели, но некоторые уже занялись построением стратегических коммуникаций на случай эскалации ситуации.

«Это важнейшая работа по выстраиванию и защите нашего европейского региона», — привели журналисты цитату из сообщения, которое получили сотрудники внешнеполитического ведомства.

Ранее кризисный режим вводили во время вспышек коронавируса, взрывов в порту Бейрута и вывода американских войск из Афганистана. Сейчас речь идет скорее о предосторожности, отметило агентство. Власти страны вряд ли считают неизбежным вторжение России на украинскую территорию.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия может в любой момент совершить нападение на Украину. При этом российские власти уже неоднократно говорили, что ни о каком вторжении речи не идет.