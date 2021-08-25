Британский McDonald’s отказался от молочных коктейлей

Сеть быстрого питания McDonald’s долгое время пыталась сохранить ассортимент блюд, но вынуждена была сократить меню из-за проблем с доставкой продуктов. В ближайшее время из него исчезнут молочные коктейли и газированные напитки в бутылках. В Великобритании работают 1,3 тысячи ресторанов McDonald’s.

Как сообщил канал Sky News, этим летом Соединенное Королевство столкнулось с острой нехваткой водителей грузовиков. Кризис затронул супермаркеты, рестораны и другие предприятия розничной торговли. По последним данным, стране не хватает примерно 100 тысяч водителей. Проблема вызвана оттоком иностранных граждан после изменения иммиграционных правил в результате Brexit и требованиями самоизоляции.

«Как и большинство розничных продавцов, мы в настоящее время испытываем некоторые проблемы с поставками, которые влияют на доступность небольшого количества товаров», — заявили в компании.

Бутилированные напитки и молочные коктейли будут временно недоступны во всех ресторанах Англии, Шотландии и Уэльса. Крупнейший поставщик молочных продуктов Великобритании компания Arla Foods подтвердила, что сеть McDonald’s попросила ее приостановить производство смеси для молочных коктейлей.

На прошлой неделе сеть Nando’s временно закрыла 50 ресторанов из-за проблем с поставками куриного мяса. Гигант быстрого питания KFC заявил, что у него есть аналогичные проблемы. В компании предупредили, что некоторые товары будут недоступны, а упаковка «может выглядеть немного не так, как обычно».

Об острой нехватки грузовых автомобилей сообщили также многие супермаркеты. В них исчезли некоторые продукты. В том числе, молоко и газированная вода.

Управляющий директор Arla Foods UK Эш Амирахмади предупредил власти о разрастании проблемы, если правительство не предпримет решительных действий. Молочный гигант уже сейчас не может доставить молоко в 10% торговых точек. По выходным показатель достигает 25% (600 магазинов).

В первой декаде августа жители Великобритании начали массово выкладывать в интернет фотографии пустых полок в магазинах. В Twitter в тренды вошел хэштег #foodshortages, что переводится как нехватка еды.