Мир 30 октября 2022, 04:13 Британский маршал заявил об уязвимости перед Россией Отставной маршал Стрингер заявил об уязвимости Великобритании перед Россией Pxhere

Читать 360tv в

Великобритания уязвима перед гипотетическим ударом российских ракет большой дальности. Такого мнения придерживается отставной маршал британской авиации Эдвард Стрингер. Его слова привела The Daily Telegraph.

Вооруженные силы Великобритании, как отметил Стрингер, ограничены в своих возможностях в условиях отсутствия системы противовоздушной обороны большой дальности.

Реклама

Единственным способом защитить Лондон от ракетной атаки он назвал размещение в Темзе эсминца Тип 45, которой оснащен ракетами Sea Viper.

Реклама

Спецоперация на Украине, по утверждениям отставного маршала, напомнила Западу, что «ядерное оружие не исчезло в конце холодной войны, и что ядерные державы не просто держат это оружие в качестве акта сдерживания».

Глава представительства Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник ранее заявил, что власти Великобритании решили помочь Украине подготовить теракт в Севастополе, чтобы увеличить свое влияние в Черном море. Он отметил, что подобными действиями Великобритания показывает свое присутствие в акватории Черного моря.