Британский кот вернулся домой после кремации

В английском городе Уоррингтон семья потеряла кота, который убежал из дома. Через несколько дней они обнаружили тело животного на трассе и кремировали его, но вскоре кот вернулся домой, сообщило Daily Star.

Кот Фрэнки еще 19 мая убежал из дома и не вернулся. Хозяйка 16-летнего полосатого кота Рейчел Фицсаймонс после отчаянных поисков увидела мертвое животное, которое сбили на соседней автомагистрали. Окрас был похожим, а дорога как раз расположена рядом с домом. Поэтому они были уверены, что это их Фрэнки. Они позвонили в дорожную службу, сотрудники которой отнесли мертвого «Фрэнки» к ветеринару, но не смогли просканировать чип.

Когда Рейчел позвонили и сказали, что нашли мертвого пушистого полосатого кота с белыми отметинами, то вся семья, убитая горем, приехала забирать любимого питомца. После этого они кремировали кота.

Но спустя несколько дней Фрэнки, с которым уже все успели попрощаться, внезапно оказался на пороге дома. Кот был немного потрепан, похудевший и холодный, но при этом абсолютно живой. Так семья поняла, что кремировала чью-то чужую кошку.

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