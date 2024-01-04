Мир 04 января 2024, 02:10 Британский колумнист пообещал Украине «мрачную зиму» из-за России UnHerd: 2024 год будет тяжелым для Украины из-за наступательных возможностей РФ РИА «Новости»

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Наступивший 2024 год окажется крайне тяжелым для Украины из-за роста наступательных возможностей России. Так считает колумнист британского портала UnHerd Арис Руссинос.

Журналист заявил, что Россия упрочила наступательный потенциал и переживает экономический бум. По его словам, именно Запад навязал России военный стимул.

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«Украине предстоит мрачная и суровая зима. Предстоящий же год грозит оказаться еще страшнее», — отметил он.

Одна из причин — западные страны так и не смогли нарастить производство боеприпасов. Властям Украины не стоит надеяться, что поставки оружия окажутся такими же щедрыми.

Руссинос также убежден, что мир переживает самый опасный момент, в том числе из-за внутриполитического раздора в США. Он назвал 2023 год «последним золотым летом мирового порядка», предупреждая, что 2024-й будет историческим и тревожным.

Ранее журналисты Militatary Watch Magazine включили в «топ-10 военных событий 2023 года» высокие потери западной военной техники на Украине, отметив, что они негативно сказались на репутации военно-промышленного комплекса Запада, включая ВПК США.