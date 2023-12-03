Мир 03 декабря 2023, 05:49 Британский историк назвал территории, которые может потерять Украина Профессор Робертс: Россия способна забрать всю Украину до Днепра Freepik

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Россия способна забрать всю Украину до Днепра, если конфликт продолжится. Такое мнение выразил профессор университета Корка Джеффри Робертс в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Если конфликт продолжится, <…>, Россия по стратегическим причинам будет вынуждена расширить свои территории вплоть до Днепра, взяв под контроль всю Восточную и Южную Украину», — сказал он.

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Также историк призвал украинское руководство не рассчитывать на возвращение себе новых территорий России. Он добавил, что воссоединение крымского полуострова с Россией в 2014 году произошло из-за волеизъявления жителей региона, которые предпочли быть гражданами РФ, а не Украины.

По мнению Робертса, западным политикам придется склонить украинскую сторону к переговорам с Россией. Это нужно для сохранения их репутации. В странах Запада слишком увлеклись искажением исторических фактов для доказательства якобы «недоговороспособности» президента РФ Владимира Путина.

Ранее американский экс-разведчик Скотт Риттер назвал фантазией мнение, что Украина сможет присоединиться к НАТО. По его словам, Россия не позволит этого сделать.