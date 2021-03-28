«Британский» и «южноафриканский» штаммы повлияли на вспышку коронавируса в Алматы

«Британский» и «южноафриканский» штаммы спровоцировали вспышку коронавируса в Алматы. Об этом рассказал аким города Бакытжан Сагинтаев.

«Ситуация сейчас хуже, чем летом прошлого года», — заявил он.

Тогда в городе фиксировали по 230-250 случаев заболеваний в сутки, сегодня их уже 510, из них 417 — с симптомами. Раньше регистрировали много бессимптомных пациентов, сейчас ситуация меняется. По сравнению с предыдущим базовым штаммом показатель заражаемости новыми штаммами выше до 70%.

«Да, мы имеем новую вспышку, которая связана с новыми штаммами», — признал Сагинтаев.

Аким Алматы объяснил причину: город и страна открыты, люди ездят по всему миру, отправляются в командировки или на отдых.

Новые штаммы вируса вызывают тяжелые последствия, отметил глава города. По его словам, вирус другой, не такой, к которому привыкли с 2020 года.

Карантин в Алматы продлили до 12 апреля. Однако пока власти не собираются объявлять в городе полный локдаун.

«Город закрывать не будем. Такой вопрос перед собой не ставим. Надеемся, что ограничительные меры, которые были приняты, стабилизируют ситуацию», — сказал Сагинтаев.

В Алматы живут более 1,9 миллиона человек. Город находится в красной зоне по темпам распространения вируса.

По Казахстану в последние дни тоже регистрируют резкий скачок заболеваемости — за сутки выявили почти 1500 заболевших.