Британский холдинг Inchcape уйдет из России

Британский дилерский холдинг Inchcape покидает российский рынок, однако компания продолжит выполнять свои обязательства перед клиентами. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на представителей холдинга.

«В свете текущих обстоятельств мы пришли к выводу, что владение группой своими активами в России больше не является обоснованным. Поэтому совместно с нашими автопроизводителями-партнерами мы инициировали процесс трансформации нашего бизнеса в России», — говорится в сообщении Inchcape.

Причиной, по которой компания решила уйти с российского рынка, стала спецоперация России на Украине.

Сегодня в состав Inchcape входят 19 дилерских центров в Московском регионе. Это такие бренды как BMW, Mini, Rolls-Royce, Jaguar Land Rover, Exeed, Volvo, Toyota, Mitsubishi, Hyundai, Genesis.