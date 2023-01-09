Мир 09 января 2023, 08:24 Британский генерал заявил, что Великобритания теряет желание помогать Украине Британский генерал Даннат: Великобритания теряет желание оказывать военную помощь Украине Unsplash

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Британское правительство не говорит о поставках танков и бронетехники на Украину. Это может говорить о нежелании Великобритании помогать киевскому режиму. Об этом заявил экс-руководитель Генштаба Соединенного Королевства генерал Ричард Даннат в статье для издания The Telegraph.

«Французы собираются предоставить легкие танки AMX-10, США передают 50 боевых машин пехоты Bradley, а немцы дают большую часть своего парка бронетранспортеров Marder. А британцы? У чирлидерши, похоже, пропал голос», — написал Даннат.

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Генерал при этом заметил, что у Великобритании ограничены ресурсы для предоставления такой техники Украине. По его словам, боевые танки Challenger и боевые машины пехоты Warrior нужно обновлять.

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Ранее американские власти анонсировали самый крупный пакет военной помощи Украине. Речь идет о поставках техники на три миллиарда долларов. США отправят туда противотанковые ракеты, бронетранспортеры, гаубицы, боевые машины пехоты Bradley, боеприпасы. Об этом написало РИА «Новости».