Британский генерал заявил, что Россия не намерена развязывать настоящую войну

Россия не намерена развязывать настоящую войну, но готова для достижения своих целей использовать все инструменты национальной мощи. Такое мнение выразил глава генштаба ВС Великобритании генерал Ник Картер.

По его мнению, Россия намерена решать свои задачи не путем боевых действий, а «гораздо более деликатным способом», написало РИА «Новости».

Он заявил, что власти РФ, по его мнению, рассматривают глобальный стратегический контекст как постоянную борьбу, но при этом они не хотят развязывать реальную войну.

О том, что Россия не собирается воевать ни с одной из стран, ранее в интервью ТАСС заявлял президент РФ Владимир Путин.

«Мы не собираемся ни с кем воевать. Мы собираемся создать условия для того, чтобы никто не думал с нами воевать», — сказал он.

Путин обратил внимание, что Россия занимает седьмое место в мире по военному бюджету, придерживаясь принципа разумной достаточности. При этом он указал на то, что в стране создали гиперзвуковые ударные комплексы, у которых нет аналогов в мире.