Мир 03 февраля 2023, 12:22 Британский генерал рассказал, что будет с армией его страны в случае конфликта с Россией Генерал Бэрронс: британские снаряды кончатся за день в случае конфликта с Россией Википедия

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В случае прямого военного столкновения Великобритании и России у британской армии запасы снарядов кончатся уже через один день. Такую мысль высказал бывший командующий объединенными силами Соединенного Королевства сэр Ричард Бэрронс в статье для таблоида The Sun.

Он выразил уверенность, что такая ситуация с боеприпасами возникла из-за того, что госбюджет распределяли не в пользу Минобороны страны.

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«Чтобы перестроить армию, чтобы она могла справиться с внезапным нападением России, потребуется дополнительно три миллиарда фунтов стерлингов в этом году и каждый год в течение следующих 10 лет», — заявил Бэрронс.

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Генерал добавил, что сейчас британской армии также не хватает кадров. Лишь половина личного состава в прошлом году прошла базовые учения на уровне роты в подразделениях численностью порядка 100 человек. На более высоких уровнях никто не участвовал в тренировочных боях.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес признался, что британские вооруженные силы отстают от сопоставимых армий других стран и требуют вложения средств. Об этом написало РИА «Новости».