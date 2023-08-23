Мир 23 августа 2023, 00:22 Британский генерал раскрыл три варианта завершения конфликта на Украине Генерал Британии Бэрронс заявил о трех сценариях завершения конфликта на Украине РИА «Новости»

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Бывший командующий Стратегическим командованием британской армии генерал Ричард Бэрронс рассказал о трех сценариях урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на украинскую службу BBC.

Первой вероятной версией завершения конфликта стал бы отказ Украины от боевых действий. Этот вариант генерал назвал «ужасным» и заявил, что не хочет верить в него.

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Вторым сценарием могло бы стать временное прекращение огня. Однако в этом случае есть нюансы. Украинская и российская стороны могут использовать паузу как способ отдохнуть и перевооружиться, чтобы в будущем возобновить боевые действия.

Третьим способом, по мнению генерала, является возможность «остановиться и задуматься». Чтобы привести к нему, Западу не стоит требовать от киевского режима быстрых успехов на поле боя.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад не готов вести диалог по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, российскую сторону при любом удобном случае обвиняют в «нежелании участвовать в переговорах».