Британский генерал призвал создать армию, способную победить Россию

Новый глава британской армии Патрик Сандерс в обращении к подчиненным заявил, что нужно создать армию, способную победить Россию. Об этом написало издание Independent.

«Сейчас крайне необходимо создать армию, способную сражаться вместе с нашими союзниками и победить Россию в бою», — подчеркнул Сандерс.

Он добавил, что его поколение должно подготовить армию к тому, чтобы «снова воевать в Европе», чтобы помочь Украине.

Патрик Сандерс занял пост главы армии Великобритании в прошедший понедельник. Он сменил на этой должности Марка Карлтона Смита.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предположил, что конфликт на Украине может сильно затянуться. Он призвал западных союзников к поддержке украинских властей. По мнению премьера, Британия и ее союзники должны обеспечить Украине «стратегическую выносливость, необходимую для выживания и победы».

На саммите НАТО, который пройдет в Мадриде с 28 по 30 июня, Альянс объявит Россию «угрозой безопасности, миру и стабильности».