Мир 19 февраля 2023, 18:11 Британский генерал пригрозил отставкой из-за нехватки финансирования Daily Mail сообщила об отставке главы Генштаба Британии Сандерса из-за сокращения бюджета Википедия

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Сокращение финансирования армии Великобритании привело к тому, что глава Генерального штаба страны генерал Патрик Сандерс объявит об отставке в ближайшее время. Об этом со ссылкой на источники, близкие к командующему армией сообщила британская газета Daily Mail.

Собеседники издания подчеркнули, что Сандерс уже выступил с угрозами в адрес Минфина, если расходы на оборону не увеличатся. Высокопоставленные военные пояснили, что поддержка Украины и сокращение финансовых поступлений настолько ослабили войска, что сейчас приходится работать с устаревшим оборудованием.

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По словам журналистов, добровольный уход главнокомандующего повлечет за собой отставку министра обороны Бена Уоллеса, который сам прекрасно понимает плачевное состояние армии.

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Собеседники отметили, что низкая заработная плата, проблемы с жильем уже привели к массовому уходу со службы. При этом Военно-воздушные силы и флот Соединенного Королевства сохранили привилегированное положение и продолжают получать новые бомбардировщики и авианосцы.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности объявил, что страна увеличит расходы на ВСУ в ближайшие три месяца. По его словам, сумма окажется больше, чем потраченные за весь 2022 год на военную помощь Украине 2,3 миллиарда фунта стерлингов.

Глава британского кабмина добавил, что также украинские военные получат дальнобойное оружие, которым смогут наносить удары по всей территории, которую считают своей, включая Крым.