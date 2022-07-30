Британский генерал Мэйолл назвал условие для отказа от поддержки Украины

В Европе могут отказаться от поддержки Украины в случае реализации планы Еврокомиссии по снижению уровня потребления российского газа на 15%. Такое мнение выразил в эфире Times Radio британский генерал в отставке Саймон Мэйолл.

При таком условии европейцы будут сомневаться в эффективности антироссийских санкций.

«Это окажет прямое воздействие на избирателей, граждан и тех людей, которые следят за последствиями российских действий и, конечно, западных санкций против Москвы», — пояснил Мэйолл.

На прошлой неделе в ЕС выступили с предложением сократить спрос на газ до 45 миллиардов кубометров газа. Однако Венгрия, Испания, Греция и другие страны не поддержали инициативу. Некоторые политики считают ее неосуществимой.

В МИД Венгрии не понимают, каким образом будет идти сокращение. Под ударом окажутся промышленники и простые потребители, а впереди холодная зима.