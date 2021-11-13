Британский генерал допустил «случайное» начало войны с Россией

Отношения России и Запада переживают сейчас сильное напряжение. Война НАТО с РФ может начаться из-за любой случайности. Таким мнением с Daily Express поделился начальник штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер.

«Многих традиционных дипломатических инструментов и механизмов, с которыми мы с вами выросли во время холодной войны, их больше нет. <…> Мы должны быть осторожны», — приводит издание слова генерала.

Картер подчеркнул, что любая случайность может нарушить хрупкое равновесие. По его словам, мир сейчас столкнулся с реальной проблемой и угрозой войны.

В июле американский военный эксперт Роберт Фарли назвал предположительную стратегию Соединенных Штатов в случае войны с Россией и Китаем. Он отметил, что Штаты все еще способны вести боевые действия на двух фронтах: в Европе — с Россией и в Тихом океане — с Китаем. По мнению Фарли, сначала США сосредоточатся на противостоянии с КНР.