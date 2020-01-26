Британский футболист был смертельно избит в драке накануне матча

Полузащитник британского футбольного клуба «Мэтлок Таун» Джордан Синнот скончался из-за травм, которые ему нанесли в драке накануне матча команды.

25-летнего футболиста нашли без сознания на одной из торговых улиц Лондона. Как сообщило британское издание Тhе Sun, до этого Синнот серьезно подрался у бара. В драке, согласно данным полиции, были замешаны восемь мужчин и одна женщина.

Полузащитника доставили в госпиталь с тяжелыми травмами, в том числе с переломом костей черепа. Там Синнот умер. Полиция уже арестовала подозреваемого — им оказался 27-летний мужчина.

Джордан Синнот играл за «Мэтлок Таун» на правах аренды. Его команда является представителем восьмого по силе дивизиона чемпионата Англии. Клуб отменил матч после того, как стало известно о смерти одного из членов команды. Владелец прав полузащитника, Элфертон Таун, в свою очередь, тоже не стал проводить запланированную футбольную встречу.