Британский фотограф не подтвердил присутствие военных из РФ в Донбассе

Присутствие российских солдат на востоке Украины опроверг британский фотограф Дин О’Брайен. Он освещал события в Донбассе и ни разу за время конфликта не встречал военных из РФ.

О’Брайен выступил с заявлением 2 июня на неформальной встрече Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине. Его слова привела газета «Известия».

«На Западе твердят одно и то же — русские там были, русские начали эту войну. Я лично был там и видел своими глазами, что российских солдат на востоке Украины не было», — подчеркнул фотограф.

Западные СМИ, по словам британца, не хотят правдиво освещать ситуацию. Дома мирных жителей, добавил О’Брайен, обстреливаются артиллерией. Гражданское население «находится в перекрестье снайперских прицелов».

Фотограф намерен вернуться в Донбасс, что поднять и осветить проблему. Происходящее на востоке Украины он назвал возмутительным.

Неформальную встречу СБ ООН инициировала Россия. Она состоялась в режиме видеоконференции при участии свидетелей майдана и конфликта в Донбассе.