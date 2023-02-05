Мир 05 февраля 2023, 18:25 Британский флот остался без нового авианосца из-за ошибки инженеров The Daily Telegraph: ввод на службу нового авианосца Британии отложили из-за ошибки Википедия

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Передачу нового авианосца HMS Prince of Wales Королевскому флоту Великобритании отложили в третий раз. На этот раз проверка обнаружила смещение валов правого и левого борта корабля общей стоимостью три миллиарда фунтов стерлингов. Об этом сообщило издание The Daily Telegraph.

Бывший офицер Королевского флота Том Шарп объяснил, что правильная калибровка валов на военных кораблях — это простая процедура. Он подчеркнул, что рабочие допустили элементарную ошибку.

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«Я удивлен, что это смещение не заметили во время сборки или в море, когда проходили испытания», — заявил он.

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Журналисты напомнили, что в прошлом году авианосец не смог поступить на службу в Королевский флот из-за проблем с гребным валом. Во второй раз в ходе испытаний в корпусе обнаружили трещину.

Теневой министр обороны британского правительства Джон Хили потребовал от правящей партии консерваторов приложить все усилия для скорейшего вывода авианосца на службу.

«Нам нужен флот в море, а не застрявший на ремонте в доках», — заявил министр.

Он подчеркнул, что нельзя допустить подрыва обороноспособности страны из-за глупых ошибок при строительстве.