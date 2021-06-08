Британский фермер с помощью погрузчика проучил автохама

На севере Англии местный фермер преподал урок автомобилисту, который перекрыл выезд с его угодий. ОТР раскрыло подробности.

«Водитель заблокировал ворота фермы своей машиной. У автомобилиста есть смартфон. У фермера есть вилочный погрузчик. Кто выиграет?» — задался вопросом ведущий BBC Radio 2 Джереми Вайн.

На кадрах видно, как разозлившийся фермер с помощью погрузчика вытолкнул машину автомобилиста со своей территории. На видео мужчина бьет по корпусу кабины, чтобы остановить фермера, однако это ни к чему приводит. В итоге фермер разворачивается и едет обратно, задев по пути автохама.

Одни пользователи соцсетей назвали подобное поведение преступным. Другие похвалили мужчину за столь радикальные меры. Третьи посоветовали фермеру запереть свои ворота на замок, не давая машине уехать, а потом дождаться владельца и потребовать с него деньги, чтобы открыть ворота.