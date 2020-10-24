Британский экс-советник заявил о «непубличных» мерах против России

Из-за случившегося в Солсбери правительство Великобритании осуществляло ряд негласных действий против некоторых россиян. Об этом рассказал бывший советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности и экс-секретарь британского кабмина Марк Седвилл.

В интервью Times он признался, что высылка российских дипломатов далеко не все меры, которые принял Лондон.

«Мы приняли ряд непубличных мер, в том числе касавшихся незаконного вывода денег из России, и также негласных мер, о которых я, само собой, рассказать не могу. <…> То, что вы этого не видите, не значит, что мы этого не делаем», — отметил Седвилл.

При этом он отметил, что незаконных операций правительство не проводило. Но добавил, что нельзя отдавать инициативу противникам. Для этого лондонское правительство находит уязвимые точки и использует их.

Марк Седвилл был секретарем кабмина Соединенного Королевства с июня 2018 до июня 2020 года. Политический деятель имеет впечатляющий послужной список, который позволил ему, покинув государственную службу, получить пожизненное пэрство в Палате лордов британского парламента.

Британский политик и лидер партии «Британия прежде всего» Пол Голдинг заявил, что России и Британии нужно начать сотрудничать по нефти.