Британский экономист заявил о резком росте экономики после снятых ограничений

Главный экономист Банка Великобритании Эндрю Халдан уверен, что после окончательного снятия ограничений по коронавирусу в стране начнется резкий экономический рост. Об этом сообщил портал «Политика сегодня» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Он уточнил, что из-за длительного сидения дома многие британцы откладывали свои сбережения и тратили гораздо меньше. После снятия ограничений экономика быстро начнет расти. «Сейчас наша экономика подобна сжатой пружине», — рассказал Халдан.