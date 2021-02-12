Британский экономист заявил о резком росте экономики после снятых ограничений
Главный экономист Банка Великобритании Эндрю Халдан уверен, что после окончательного снятия ограничений по коронавирусу в стране начнется резкий экономический рост. Об этом сообщил портал «Политика сегодня» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Он уточнил, что из-за длительного сидения дома многие британцы откладывали свои сбережения и тратили гораздо меньше. После снятия ограничений экономика быстро начнет расти.
«Сейчас наша экономика подобна сжатой пружине», — рассказал Халдан.