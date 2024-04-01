Мир 01 апреля 2024, 09:32 Британский экономист развеяла миф об изоляции России Daily Mail: экономика России продемонстрировала рост вопреки санкциям Запада Freepik

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Российская экономика продолжает расти, несмотря на введенные Западом ограничения. Об этом сообщила британская газета Daily Mail.

По словам опрошенных изданием специалистов, Россия укрепила отношения с такими международными партнерами, как Китай и Иран. Блокировка российских активов, прекращение торговли с Западом и отключение банков от мировых платежных систем помогли ей наладить связи с другими странами, указали в газете.

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По мнению специалиста по экономическим войнам Королевского колледжа Лондона Ксении Киркхэм, европейские санкции стали «выстрелом в себе ногу» и сделали Россию более независимой.

«Изоляция России — это миф», — подчеркнула эксперт.

Ранее газета The Economist указала на опасения Запада из-за сплочения России, Китая и Ирана. Государства укрепили международную торговлю и разделяют идею многополярного мира. По мнению авторов издания, дружба трех стран может в будущем стать кошмаром для Белого дома.