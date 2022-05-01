Британский депутат ушел в отставку после просмотра порно на заседании

Депутат британского парламента Нил Пэриш подал в отставку после массового осуждения коллег за просмотр порно со смартфона во время заседания палаты общин. В его экран заглянула одна из коллег и тут же рассказала всем остальным. Подробности истории привела газета The Sun.

Пэриш подтвердил, что действительно попал на сайт с откровенным видео, но подчеркнул, что оказался там случайно, когда выбирал трактор для своей фермы. Увидев ролик, он просмотрел несколько секунд, после чего его закрыл.

Спустя три дня осуждения коллег Пэриш сам написал на себя заявление в надзорный орган и объявил о сложении полномочий.

Журналисты напомнили, что фактически бывший народный избранник никакого закона не нарушил. В Великобритании не предусмотрено наказания за просмотр откровенных видео в публичных местах, если сами кадры сняты на законных основаниях. Фактически объявленная Пэришу травля заставила оставить свой пост.